TRABZONSPOR 1 - AKHİSAR BEL. 6

Trabzonspor 1 - Akhisar Bel. 6
Süper Lig 2017-2018 8. haftasında Trabzonspor ile Akhisar Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Akhisar Bel. 6-1 kazandı.
Trabzonspor: Onur Kıvrak, Tomas Hubocan, Jan Durica (46' Fabian Castillo), Joao Pereira, Mustafa Akbaş, Jose Sosa, Olcay Şahan (60' Hugo Rodallega), Okay Yokuşlu, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz
Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal
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Akhisar Bel.: Milan Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Serginho Mineiro (68' Aykut Çeviker), Daniel Larsson (83' Helder Barbosa), Soner Aydoğdu, Onur Ayık, Paulo Henrique (79' Kadir Keleş)
Teknik Direktör: Okan Buruk
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Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen, Suat Arslanboğa
Goller: DK 8: Serginho Mineiro (Akhisar Bel.), DK 39: Mustafa Akbaş (Akhisar Bel.), DK 45: Daniel Larsson (Akhisar Bel.), DK 50: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), DK 53: Paulo Henrique (Akhisar Bel.), DK 64: Paulo Henrique (Akhisar Bel.), DK 90: Kadir Keleş (Akhisar Bel.)
Sarı Kartlar: DK 29: Mustafa Yumlu (Akhisar Bel.), DK 45: Olcay Şahan (Trabzonspor), DK 55: Serginho Mineiro (Akhisar Bel.)
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