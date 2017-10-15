İşte Kocaelispor - Osmaniyespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE KOCAELİSPOR - OSMANİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kocaelispor - Osmaniyespor maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 3.Grup 8. haftasında Kocaelispor ile Osmaniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Kocaelispor - Osmaniyespor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Kocaelispor - Osmaniyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 3.Grup 8. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sinan Özcan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Kocaelispor: Fatih Adıgüzel, Kadir Öğe, Murat Soner Başak, Mert Yavuz, Gökdeniz Bayrakdar, Sefa Narin, İshak Kurt, Burak Süleyman, Yusuf Şenlik, Hamza Mutlu, Ali Keten

Teknik Direktör: Fatih Kavlak

Osmaniyespor: Hüseyin Rüzgar, Sergen Ekinci, Rıdvan Çelik, Tufan Deniz Gelen, Emrah Bedir, Emre Aktaş, İlyas Ekiz, Soner Ergençay, Bilal Kılıç, Ahmet Önal, Ahmet Çenet

Teknik Direktör: Bahaddin Güneş

Hakem: Sinan Özcan, Erdem Altaş, Zafer Gayretli, Mehmet Çağatay Lakot

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