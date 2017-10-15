İŞTE K.MARAŞSPOR - SİLİVRİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte K.Maraşspor - Silivrispor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak K.Maraşspor - Silivrispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup 8. Haftasında 12 Şubat Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Abar yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 12 Şubat
K.Maraşspor: Evren Kilarci, Yusuf Emre Kasal, Ramazan Kahya, Timur Bayram Özgöz, Aytürk Halil Hocaoğlu, Özkan Karabulut, Devrim Taşkaya, Erkan Bükülmez, Evren Horozal, Eser Akbaş, Aydın Çetin
Teknik Direktör: Ali Gitmiş
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Silivrispor: Doğan Ateş, Fuat Yaman, Yusuf Onur Arıkan, Yunus Yaşar, Serdar Eylik, Serkan Çalık, Ali Temur, Süleyman Özdamar, Kazım Dülger, Onur Bulut, İbrahim Alan
Teknik Direktör: Taşkın Güngör
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Emre Abar, Fatih Söyler, Oğuz Akyüz, Harun Toplar
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