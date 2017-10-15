İşte K.Maraşspor - Silivrispor maçında ilk 11'ler
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İŞTE K.MARAŞSPOR - SİLİVRİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte K.Maraşspor - Silivrispor maçında ilk 11'ler

TFF 2.Lig Beyaz Grup 8. haftasında K.Maraşspor ile Silivrispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte K.Maraşspor - Silivrispor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak K.Maraşspor - Silivrispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Beyaz Grup 8. Haftasında 12 Şubat Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Abar yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 12 Şubat

K.Maraşspor: Evren Kilarci, Yusuf Emre Kasal, Ramazan Kahya, Timur Bayram Özgöz, Aytürk Halil Hocaoğlu, Özkan Karabulut, Devrim Taşkaya, Erkan Bükülmez, Evren Horozal, Eser Akbaş, Aydın Çetin

Teknik Direktör: Ali Gitmiş

Silivrispor: Doğan Ateş, Fuat Yaman, Yusuf Onur Arıkan, Yunus Yaşar, Serdar Eylik, Serkan Çalık, Ali Temur, Süleyman Özdamar, Kazım Dülger, Onur Bulut, İbrahim Alan

Teknik Direktör: Taşkın Güngör

Hakem: Emre Abar, Fatih Söyler, Oğuz Akyüz, Harun Toplar

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Futbol: Haftanın programı
K.Maraşspor 1 - Kırklarelispor 2
2. ve 3.Lig'de toplu sonuçlar
K.Maraşspor - Kırklarelispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Gümüşhanespor 4 - Silivrispor 1
Gümüşhanespor - Silivrispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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