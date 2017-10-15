AFJET AFYONSPOR - EYÜPSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Afjet Afyonspor - Eyüpspor maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Kırmızı Grup 8. haftasında Afjet Afyonspor ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Murat Oğuz yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Afjet Afyonspor : Türker Toptaş, Bayram Çetin, Yasin Yener, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, Bekir Demircan, İsmet Benli, Aykut Uluç, Oltan Karakullukçu, Murathan Buruş, Erdi Zengin
Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir
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Eyüpspor: Gencay Erten, Doğukan Bad, Mehmet Tosun, Erhan Aydın, Bilal Gülden, Vahit Yaşar, Emrah Metoğlu, Murat Akçay, Serkan Baloğlu, Mahmut Demirgan, Kubilay Akyüz
Teknik Direktör: Ekrem Al
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Hakem: Mustafa Murat Oğuz, Emre Doğu, Şeyhmus Baysal, Raşit Yorgancılar
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