Afjet Afyonspor - Eyüpspor maç kadroları belli oldu...
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AFJET AFYONSPOR - EYÜPSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Afjet Afyonspor - Eyüpspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 8. haftasında Afjet Afyonspor ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Afjet Afyonspor - Eyüpspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 8. haftasında Afjet Afyonspor ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Murat Oğuz yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Afjet Afyonspor : Türker Toptaş, Bayram Çetin, Yasin Yener, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, Bekir Demircan, İsmet Benli, Aykut Uluç, Oltan Karakullukçu, Murathan Buruş, Erdi Zengin

Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir

Eyüpspor: Gencay Erten, Doğukan Bad, Mehmet Tosun, Erhan Aydın, Bilal Gülden, Vahit Yaşar, Emrah Metoğlu, Murat Akçay, Serkan Baloğlu, Mahmut Demirgan, Kubilay Akyüz

Teknik Direktör: Ekrem Al

Hakem: Mustafa Murat Oğuz, Emre Doğu, Şeyhmus Baysal, Raşit Yorgancılar

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