İŞTE MERSİN İDMANYURDU - SİVAS BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Mersin İdmanyurdu - Sivas Belediyespor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Mersin İdmanyurdu - Sivas Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 8. Haftasında Mersin Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Aydın yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Mersin
Mersin İdmanyurdu: Hasan Daş, Kudbettin Tekin Oğrak, Emrah Özyaylaz, Mahmut Metin, Mert Arabacı, Batuhan Yarbaşar, Emre Güney Aras, Nurullah Kaya, Emre Can Dönmez, Utku Samet Seyhan, Gökhan Akkan
Teknik Direktör:
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Sivas Belediyespor: Uğur Bulut, Feyyaz Belen, Sinan Akaydin, Ozan Kılıçoğlu, Ahmet Arı, Hüseyin Bak, Tunay Acar, Ali Aydın, Serkan Demirol, Seyid Ahmet Han, Niyazi Batuhan Salman
Teknik Direktör: Cevat İrez
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Hakem: Mustafa Aydın, Yunus Taşkın, Mustafa Cüneyd Çalışkan, Lütfullah Aslan
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