İşte Mersin İdmanyurdu - Sivas Belediyespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE MERSİN İDMANYURDU - SİVAS BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Mersin İdmanyurdu - Sivas Belediyespor maçında ilk 11'ler

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 8. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Sivas Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Mersin İdmanyurdu - Sivas Belediyespor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Mersin İdmanyurdu - Sivas Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 8. Haftasında Mersin Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Aydın yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Mersin

Mersin İdmanyurdu: Hasan Daş, Kudbettin Tekin Oğrak, Emrah Özyaylaz, Mahmut Metin, Mert Arabacı, Batuhan Yarbaşar, Emre Güney Aras, Nurullah Kaya, Emre Can Dönmez, Utku Samet Seyhan, Gökhan Akkan

Teknik Direktör:

Sivas Belediyespor: Uğur Bulut, Feyyaz Belen, Sinan Akaydin, Ozan Kılıçoğlu, Ahmet Arı, Hüseyin Bak, Tunay Acar, Ali Aydın, Serkan Demirol, Seyid Ahmet Han, Niyazi Batuhan Salman

Teknik Direktör: Cevat İrez

Hakem: Mustafa Aydın, Yunus Taşkın, Mustafa Cüneyd Çalışkan, Lütfullah Aslan

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Futbol: Haftanın programı
2. ve 3.Lig'de toplu sonuçlar
Hatayspor 0 - Sivas Belediyespor 0
Tokatspor 2 - Mersin İdmanyurdu 0
Tokatspor - Mersin İdmanyurdu maç kadroları belli oldu...
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