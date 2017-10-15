ALTINORDU 1 - ADANASPOR 1

Altınordu 1 - Adanaspor 1
TFF 1.Lig 8. haftasında Altınordu ile Adanaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Recep Yemişci (83' Fatih Aktay), Mehmet Murat Uçar (63' Barış Alıcı), Deniz Vural (46' Alican Özfesli), Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu, Kerim Avcı, Mirkan Aydın
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Gökhan Süzen (71' Gökhan Meral), Onur Akbay, Didi, Digao, Vladimir Koman, Renan Foguinho, Tevfik Altındağ, Bahattin Köse, Oğuz Han Aynaoğlu (85' Sercan Kaya), Magaye Gueye (58' Abdulaziz Solmaz)
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Süleyman Abay, Orkun Aktaş, Bahtiyar Birinci, Tolga Ahmet Kalaycı
Goller: DK 23: Magaye Gueye (Adanaspor), DK 90: Fatih Aktay (Altınordu)
Sarı Kartlar: DK 19: Serkan Göksu (Altınordu), DK 34: Bahattin Köse (Adanaspor), DK 37: Kerim Avcı (Altınordu), DK 45: Uğur Arslan Kuru (Altınordu), DK 82: Recep Yemişci (Altınordu)
Kırmızı Kart: DK 81: Bahattin Köse (Adanaspor)