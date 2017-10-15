Altınordu 1 - Adanaspor 1
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ALTINORDU 1 - ADANASPOR 1

Altınordu 1 - Adanaspor 1

TFF 1.Lig 8. haftasında Altınordu ile Adanaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Altınordu 1 - Adanaspor 1

TFF 1.Lig 8. haftasında Altınordu ile Adanaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Recep Yemişci (83' Fatih Aktay), Mehmet Murat Uçar (63' Barış Alıcı), Deniz Vural (46' Alican Özfesli), Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu, Kerim Avcı, Mirkan Aydın

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Gökhan Süzen (71' Gökhan Meral), Onur Akbay, Didi, Digao, Vladimir Koman, Renan Foguinho, Tevfik Altındağ, Bahattin Köse, Oğuz Han Aynaoğlu (85' Sercan Kaya), Magaye Gueye (58' Abdulaziz Solmaz)

Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç

Hakem: Süleyman Abay, Orkun Aktaş, Bahtiyar Birinci, Tolga Ahmet Kalaycı

Goller: DK 23: Magaye Gueye (Adanaspor), DK 90: Fatih Aktay (Altınordu)

Sarı Kartlar: DK 19: Serkan Göksu (Altınordu), DK 34: Bahattin Köse (Adanaspor), DK 37: Kerim Avcı (Altınordu), DK 45: Uğur Arslan Kuru (Altınordu), DK 82: Recep Yemişci (Altınordu)

Kırmızı Kart: DK 81: Bahattin Köse (Adanaspor)

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