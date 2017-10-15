ŞANLIURFASPOR - SAKARYASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Şanlıurfaspor - Sakaryaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:00'da başlayacak Şanlıurfaspor - Sakaryaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup 8. Haftasında Şanlıurfa Gap Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Murat Erdoğan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Şanlıurfa Gap Arena
Şanlıurfaspor: Şaban Özel, Mertcan Çam, Artun Akçakın, Mehmet Taşcı, Feridun Kıroğlu, Halil Köçer, Ömer Kahveci, Muhammed Gönülaçar, İzzet Yıldırım, Erhan Yılmaz, Bahadır Öztürk
Teknik Direktör: Ferudun Şaban Yarkın
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Sakaryaspor: Ramazan Sal, Ramazan Çevik, Beykan Şimşek, Ferhat Yazgan, Murat Akın, Karahan Yasir Subaşı, Talha Mayhoş, Mahir Sağlık, Tufan Kelleci, Burak Bekaroğlu, Ercüment Kafkasyalı
Teknik Direktör: Osman Özdemir
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Hakem: Murat Erdoğan, Abdullah Uğur Sarı, Ali Can Alp, Yusuf Aydın
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