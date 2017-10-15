MANİSA BŞB.SK 1 - OFSPOR 0

Manisa BŞB.SK 1 - Ofspor 0
TFF 3.Lig 1.Grup 8. haftasında Manisa BŞB.SK ile Ofspor Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Manisa BŞB.SK 1-0 kazandı.
Manisa BŞB.SK: Yusuf Balcıoğlu, Ufukhan Bayraktar, Mehmet Kuruoğlu, Abdurrahman Emir Alagöz, Erhan Kara, Alper Akçam (64' Kaan Güdü), Kürşat Aydın (89' Olcay Turhan), Mehmet Yılmaz, İsmail Köse (81' Hüseyin Cihan Avcu), Ali Öztürk, Umut Kaya
Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu
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Ofspor: Yunus Emre Kırdal, Onur Çakır, Sergen İlhan, Selim Şahin, Arif İşçi (34' Ferhat Aydın), Muhammet Fettahoğlu, Furkan Karabatak (60' Niyazi Çolak), Mustafa Emin Birinci, Fatih Aydın, Furkan Aydın (74' Nevzat Bilen), Talha Aydemir
Teknik Direktör: Mehmet Ali Karaca
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Hakem: Sezer Yalçın, Alper Uslu, Hakan Yoldaş, Hakan Ülker
Gol: DK 72: İsmail Köse (Manisa BŞB.SK)
Sarı Kartlar: DK 79: Niyazi Çolak (Ofspor), DK 79: Kürşat Aydın (Manisa BŞB.SK), DK 87: Ufukhan Bayraktar (Manisa BŞB.SK)
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