Manisa BŞB.SK 1 - Ofspor 0
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MANİSA BŞB.SK 1 - OFSPOR 0

Manisa BŞB.SK 1 - Ofspor 0

TFF 3.Lig 1.Grup 8. haftasında Manisa BŞB.SK ile Ofspor Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Manisa BŞB.SK 1-0 kazandı.

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Manisa BŞB.SK 1 - Ofspor 0

TFF 3.Lig 1.Grup 8. haftasında Manisa BŞB.SK ile Ofspor Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Manisa BŞB.SK 1-0 kazandı.

Manisa BŞB.SK: Yusuf Balcıoğlu, Ufukhan Bayraktar, Mehmet Kuruoğlu, Abdurrahman Emir Alagöz, Erhan Kara, Alper Akçam (64' Kaan Güdü), Kürşat Aydın (89' Olcay Turhan), Mehmet Yılmaz, İsmail Köse (81' Hüseyin Cihan Avcu), Ali Öztürk, Umut Kaya

Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu

Ofspor: Yunus Emre Kırdal, Onur Çakır, Sergen İlhan, Selim Şahin, Arif İşçi (34' Ferhat Aydın), Muhammet Fettahoğlu, Furkan Karabatak (60' Niyazi Çolak), Mustafa Emin Birinci, Fatih Aydın, Furkan Aydın (74' Nevzat Bilen), Talha Aydemir

Teknik Direktör: Mehmet Ali Karaca

Hakem: Sezer Yalçın, Alper Uslu, Hakan Yoldaş, Hakan Ülker

Gol: DK 72: İsmail Köse (Manisa BŞB.SK)

Sarı Kartlar: DK 79: Niyazi Çolak (Ofspor), DK 79: Kürşat Aydın (Manisa BŞB.SK), DK 87: Ufukhan Bayraktar (Manisa BŞB.SK)

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