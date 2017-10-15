Adana Demirspor - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...
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ADANA DEMİRSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Adana Demirspor - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 8. haftasında Adana Demirspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Adana Demirspor - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 8. haftasında Adana Demirspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 18:00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adana Demirspor: Yiğit İncedemir, Yiğitcan Erdoğan, Lalawele Atakora, Issoumaıla Lıngane, Abdulkadir Parmak, Adil Demirbağ, İsmail Şahmalı, Erhan Kartal, Theodore Bernard Mendy, Sezer Özmen, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Giray Bulak

Eskişehirspor: Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Bilal Aziz Özer, Erkan Zengin, Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu, Jerry Akamınko, Kayacan Erdoğan, Hürriyet Gücer, Semih Güler, Bruno Ferreıra Mombra Rosa

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Hakem: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Mustafa Savranlar, Ramazan Keleş

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