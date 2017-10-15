Erokspor 1 - Gölcükspor 2
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EROKSPOR 1 - GÖLCÜKSPOR 2

Erokspor 1 - Gölcükspor 2

TFF 3.Lig 2.Grup 8. haftasında Erokspor ile Gölcükspor Esenler Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gölcükspor 2-1 kazandı.

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Erokspor 1 - Gölcükspor 2

TFF 3.Lig 2.Grup 8. haftasında Erokspor ile Gölcükspor Esenler Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gölcükspor 2-1 kazandı.

Erokspor: Behram Zülaloğlu, Gökalp Seçal, Tolga Tekin, Cerem Talha Dinçer (58' Ertuğrul Köktürk), Muharrem Öner, Adem Aydın, Safa Çağlar, Serkan Gürses, Alper Karaman (46' Barış Ataş), Uğur Işıkal, Mert Somay (75' Recep Akkemik)

Teknik Direktör: İsmail Demirci

Gölcükspor: İlyas Türengül, Cenk Cengiz (80' Cihan İlkme), Devrim Aksongur, Berke Bıyık (90' Erdem Korkmaz Güner), Emre Oral, Onur Özcan, Ömer Faruk Boz, Sedat Cengiz, Furkan Öztürk (88' Yolcu Mansız), Yunus Özdemir, Selim Dedekoç

Teknik Direktör: Ramiz Soydaş

Hakem: Demokrat Özgür Güneş, Hüseyin Can, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Emre Kaan Çalışkan

Goller: DK 37: Onur Özcan (Gölcükspor), DK 82: Ertuğrul Köktürk (Erokspor), DK 89: Sedat Cengiz (Gölcükspor)

Sarı Kartlar: DK 27: Alper Karaman (Erokspor), DK 27: Emre Oral (Gölcükspor), DK 74: Onur Özcan (Gölcükspor), DK 76: Cenk Cengiz (Gölcükspor), DK 83: Cihan İlkme (Gölcükspor), DK 90: Devrim Aksongur (Gölcükspor)

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