Fatih Karagümrük 2 - A. Selçukspor 1
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FATİH KARAGÜMRÜK 2 - A. SELÇUKSPOR 1

Fatih Karagümrük 2 - A. Selçukspor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 8. haftasında Fatih Karagümrük ile A. Selçukspor Vefa Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.

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Fatih Karagümrük 2 - A. Selçukspor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 8. haftasında Fatih Karagümrük ile A. Selçukspor Vefa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.

Fatih Karagümrük: İsmail Çipe, Erdinç Çepoğlu, Hüseyin Tokmak, Fatih Kuruçuk, Hüseyin Öztürk, Halil Uysal (88' Hakan Albayrak), Şahinali Terzi, Denis Taşkesen, Serkan Odabaşoğlu (84' Taner Yıldız), Ufuk Akyol, Erkan Sancar (64' Feyyaz Aydil)

Teknik Direktör: Ferruh Özgün

A. Selçukspor: Mücahit Atalay, Ali Yaşar (46' Ayberk Altan), Özkan Taştemur, Alpay Koldaş, Arif Demir (46' İbrahim Serdar Aydın), İbrahim Ak (63' Seddar Karaman), Onurcan Güler, Emre Can Atila, Sertan Yiğenoglu, Süleyman Türkeş, Mücahit Can Akçay

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Hakem: Yiğit Peşin, Cengizhan Öztürk, Boran Turhan, Şahin Berker

Goller: DK 36: Ufuk Akyol (Fatih Karagümrük), DK 84: Feyyaz Aydil (Fatih Karagümrük), DK 90: Emre Can Atila (A. Selçukspor)

Sarı Kartlar: DK 15: Özkan Taştemur (A. Selçukspor), DK 27: Erkan Sancar (Fatih Karagümrük), DK 50: Hüseyin Tokmak (Fatih Karagümrük), DK 67: Halil Uysal (Fatih Karagümrük), DK 87: İbrahim Serdar Aydın (A. Selçukspor), DK 90: Feyyaz Aydil (Fatih Karagümrük)

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