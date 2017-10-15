Kızılcabölükspor 1 - Utaş Uşakspor 4
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KIZILCABÖLÜKSPOR 1 - UTAŞ UŞAKSPOR 4

Kızılcabölükspor 1 - Utaş Uşakspor 4

TFF 3.Lig 3.Grup 8. haftasında Kızılcabölükspor ile Utaş Uşakspor Kızılcabölük Semt Sahası Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Utaş Uşakspor 4-1 kazandı.

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Kızılcabölükspor 1 - Utaş Uşakspor 4

TFF 3.Lig 3.Grup 8. haftasında Kızılcabölükspor ile Utaş Uşakspor Kızılcabölük Semt Sahası Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Utaş Uşakspor 4-1 kazandı.

Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Ramazan Erarslan, Kaan Dorak, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Sedat Yahşi, Ali Helvacı (75' Ümit Hatipoğlu), Mustafa Altun, Fatih Küçük (70' Fevzi Can Bozkuş), Samet Dağlı, İlyas Ural, Melih Vardar (58' Burak Gökbel)

Teknik Direktör: Hasan Şermet

Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Şemsettin Ender Kılıç, Ahmet Aktaş, Fatih Çolak, Levent Aktuğ, Selçuk Yıldırım (87' Özgen Erdem), Ekrem Sütçü, Nurettin Çağlar (75' Oğuzhan Yıldırım), Doğan Seçkin Şavkın, Halil İbrahim Cenik, Şahin Fıstıkcı

Teknik Direktör: Aydoğan Tunay

Hakem: Can Cengiz, Tamer Okuldaş, Tolga Özcan, Mehmet Türkmen

Goller: DK 14: Sedat Yahşi (Kızılcabölükspor), DK 20: Halil İbrahim Cenik (Utaş Uşakspor), DK 56: Halil İbrahim Cenik (Utaş Uşakspor), DK 61: Halil İbrahim Cenik (Utaş Uşakspor), DK 71: Şahin Fıstıkcı (Utaş Uşakspor)

Sarı Kartlar: DK 61: Samet Dağlı (Kızılcabölükspor), DK 68: Nurettin Çağlar (Utaş Uşakspor)

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