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İNEGÖLSPOR 1 - BUCASPOR 0

İnegölspor 1 - Bucaspor 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 8. haftasında İnegölspor ile Bucaspor İnegöl İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı İnegölspor 1-0 kazandı.

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İnegölspor 1 - Bucaspor 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 8. haftasında İnegölspor ile Bucaspor İnegöl İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı İnegölspor 1-0 kazandı.

İnegölspor: Şener Özcan, İsa Akgöl, Bilal Özdemir, Emrah Dağ, Murat Şimşek, Ali Sakal, Raif Demir (82' Ahmet Hakan Şahin), Enes Bayır, Kenan Şahin (24' Okan Deniz), Barış Sinan Üstün (73' Emirhan Aydoğan), Enes Ata

Teknik Direktör: Murat Yoldaş

Bucaspor: Hüseyin Koç, Emre Özkan, Sancar Yıldırım, Uğurcan Yazğılı, Saruhan Fındıkcı (61' Burak Aydın), Zafer Çevik, Onur Alkan, Mehmet İncebacak (85' Hasan Kaşıkara), İbrahim Şirin, İlyas Çakmak, Alpay Aldemir (75' Abdullah Balikuv)

Teknik Direktör: Mehmet Bulut

Hakem: Yalçın Taşkınfurat, Armağan Çekinmez, Hasan Hüseyin Tetik, Serkan Önsal

Gol: DK 25: Emrah Dağ (İnegölspor)

Sarı Kartlar: DK 43: İbrahim Şirin (Bucaspor), DK 77: Enes Bayır (İnegölspor), DK 78: Raif Demir (İnegölspor), DK 83: Burak Aydın (Bucaspor), DK 84: Okan Deniz (İnegölspor), DK 90: Emirhan Aydoğan (İnegölspor), DK 90: Şener Özcan (İnegölspor)

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