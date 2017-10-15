Muğlaspor 2 - Yeşil Bursa 0
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MUĞLASPOR 2 - YEŞİL BURSA 0

Muğlaspor 2 - Yeşil Bursa 0

TFF 3.Lig 2.Grup 8. haftasında Muğlaspor ile Yeşil Bursa Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Muğlaspor 2-0 kazandı.

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Muğlaspor 2 - Yeşil Bursa 0

TFF 3.Lig 2.Grup 8. haftasında Muğlaspor ile Yeşil Bursa Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Muğlaspor 2-0 kazandı.

Muğlaspor: Barış Başkan, Erhan Gözetlik, Osman Bodur, Alican Özaltun, Polat Ertek, Haluk Ulaşoğlu, Ender Acar, Nizamettin Emirhan Kılıç, Veysel Kılıç (82' Oğuzhan Yalçın), Emre Gemici (76' Berkay Yüksel), Ramazan Özkabak (56' Enes Erdal İç)

Teknik Direktör: Mustafa Yağcı

Yeşil Bursa: Ömürcan Çavuşoğlu, Metehan Çakal, Furkan Emre Ünver, Ekrem Çalışanlar, Ogün Bayrak, Fatih Çakır, Yücel Yıldırım, Ömer Gür, Mertcan Erdem (69' Bekir Ozan Has), Tugay Meşekoparan (56' Burak Şahin), Ozan Karabacak (76' Ömer Gökali)

Teknik Direktör: Beyhan Çalışkan

Hakem: Alper Oran, Ahmet Eken, Ahmet Gökhan Bal, Mustafa Ünlü

Goller: DK 67: Nizamettin Emirhan Kılıç (Muğlaspor), DK 69: Enes Erdal İç (Muğlaspor)

Sarı Kartlar: DK 45: Metehan Çakal (Yeşil Bursa), DK 87: Osman Bodur (Muğlaspor)

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