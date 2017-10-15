E.Velimeşespor 2 - Kırıkhanspor 2
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E.VELİMEŞESPOR 2 - KIRIKHANSPOR 2

E.Velimeşespor 2 - Kırıkhanspor 2

TFF 3.Lig 2.Grup 8. haftasında E.Velimeşespor ile Kırıkhanspor Lüleburgaz 8 Kasım Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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E.Velimeşespor 2 - Kırıkhanspor 2

TFF 3.Lig 2.Grup 8. haftasında E.Velimeşespor ile Kırıkhanspor Lüleburgaz 8 Kasım Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

E.Velimeşespor: Erhan Kırcı, Semih Kahraman, Serhat Maden, Bahtiyar Yıldırım, Baran Işık, İlhan Aslanoğlu, Emre Karadağ, Caner Karuk, Metehan Mimaroğlu (46' İbrahim Fatih Dilek), İlker Ataseven (88' Ayhan Gençtürk), Gökdeniz Varol (79' Sercan Karagöz)

Teknik Direktör: Özgür Sağlam

Kırıkhanspor: Mustafa Arslan, Mustafa Acar, Okan Aslan, Doğancan Topal, Yusuf Turhan (36' Hüseyin Akmaz), Mehmet Akif Şerifoğlu, Hasan Demir, Ahmet Karaman (52' Mustafa Sevim), Semih Durmuş, Egecan Çevir (65' Serkan Çelik), Mertcan Dursun

Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan

Hakem: Saddam Doğu Yılmaz, Ozan Andaç Göral, Halil Altun, Halil Erdoğan

Goller: DK 19: Hasan Demir (Kırıkhanspor), DK 29: İlhan Aslanoğlu (E.Velimeşespor), DK 35: Mehmet Akif Şerifoğlu (Kırıkhanspor), DK 44: Semih Kahraman (E.Velimeşespor)

Sarı Kartlar: DK 9: Mustafa Acar (Kırıkhanspor), DK 36: Doğancan Topal (Kırıkhanspor), DK 60: Mertcan Dursun (Kırıkhanspor), DK 72: Serkan Çelik (Kırıkhanspor)

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