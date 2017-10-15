Nazilli Belediyespor 1 - Kırklarelispor 2
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NAZİLLİ BELEDİYESPOR 1 - KIRKLARELİSPOR 2

Nazilli Belediyespor 1 - Kırklarelispor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 8. haftasında Nazilli Belediyespor ile Kırklarelispor Nazilli İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kırklarelispor 2-1 kazandı.

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Nazilli Belediyespor 1 - Kırklarelispor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 8. haftasında Nazilli Belediyespor ile Kırklarelispor Nazilli İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kırklarelispor 2-1 kazandı.

Nazilli Belediyespor: Evren Özyiğit, Emre Balak, Bora Yelken, Mert Er Estik, Nurettin Kayaoğlu, Gürhan Gürsoy (46' Mert Çapar), Turgay Gölbaşı, Fatih Üge, Emre Koca (54' Berkay Öztuvan), Hakan Turan (64' İlker Sayan), Tayfur Emre Yılmaz

Teknik Direktör: Recep Yazıcı

Kırklarelispor: Alişan Şeker, Saffet Gurur Yazar, Davut Babur, Soner Birinci, İbrahim Sürgülü, Enis Çeliksu, Osman Torun, Hakkı İsmet Şimşek (75' Salim Kaya), Caner Koca, Oğuzhan Erdoğan, Sinan Kurumuş

Teknik Direktör: Vehbi Haluk Bulgurlu

Hakem: Atilla Karaoğlan, Serdar İla, Suat Güz, Hüseyin Gökberk Arslan

Goller: DK 17: Oğuzhan Erdoğan (Kırklarelispor), DK 51: Davut Babur (Kırklarelispor), DK 63: Fatih Üge (Nazilli Belediyespor)

Sarı Kartlar: DK 31: Emre Koca (Nazilli Belediyespor), DK 47: Emre Balak (Nazilli Belediyespor), DK 87: Osman Torun (Kırklarelispor), DK 88: Turgay Gölbaşı (Nazilli Belediyespor)

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