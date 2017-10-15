Adliyespor, Tepecik'te tepetaklak!
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ADLİYESPOR, TEPECİK'TE TEPETAKLAK!

Adliyespor, Tepecik'te tepetaklak!

TFF 3.Lig 3.Grup 8. haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile Adliyespor Ziya Altınoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Büyükçekmece Tepecikspor 3-0 kazandı.

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Büyükçekmece Tepecikspor 3 - Adliyespor 0

TFF 3.Lig 3.Grup 8. haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile Adliyespor Ziya Altınoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Büyükçekmece Tepecikspor 3-0 kazandı.

Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca, Onur Demir, Anıl Abanoz, Caner Bulut (54' Mert Öner), Bülent Demir, Yusuf Atay (89' Can Morgül), Sami Gökteke, Deniz Yanılmaz, Recep Metin, Semih Mustafa Usta (78' Eray Açıkgöz), Onur Erdem Günel

Teknik Direktör: Recai Şahinler

Adliyespor: Göksal Özkara, Anıl Yıldırım, Eyüp Ertürk (46' Murat Arslan), Metin İlhan, Salih Sarıkaya, Mustafa Hüseyin Seyhan, Sezgincan Mailmail (70' Burak Demireğen), Faruk Yaldıran, Ferdi Konak, Ali Aydemir (61' Ömer Halis Güven), Mehmet Kaan Türkmen

Teknik Direktör:

Hakem: Murat Türkoğlu, Aydın Şengül, Ömer Karakaya, Furkan Aksuoğlu

Goller: DK 14: Onur Erdem Günel (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 21: Salih Sarıkaya (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 90: Deniz Yanılmaz (Büyükçekmece Tepecikspor)

Sarı Kartlar: DK 41: Deniz Yanılmaz (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 71: Metin İlhan (Adliyespor), DK 78: Yusuf Atay (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 90: Anıl Yıldırım (Adliyespor), DK 90: Ömer Halis Güven (Adliyespor)

Kırmızı Kart: DK 90: Recep Metin (Büyükçekmece Tepecikspor)
 

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