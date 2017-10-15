FATİH KARAGÜMRÜK - A. SELÇUKSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Fatih Karagümrük - A. Selçukspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Fatih Karagümrük - A. Selçukspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup 8. Haftasında Vefa Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yiğit Peşin yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Vefa
Fatih Karagümrük: İsmail Çipe, Hüseyin Tokmak, Hüseyin Öztürk, Erdinç Çepoğlu, Halil Uysal, Denis Taşkesen, Şahinali Terzi, Serkan Odabaşoğlu, Ufuk Akyol, Erkan Sancar, Fatih Kuruçuk
Teknik Direktör: Ferruh Özgün
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A. Selçukspor: Özkan Taştemur, Sertan Yiğenoğlu, Emre Can Atila, Süleyman Türkeş, Mücahit Can Akçay, Onurcan Güler, İbrahim Ak, Ali Yaşar, Arif Demir, Alpay Koldaş, Mücahit Atalay
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yiğit Peşin, Cengizhan Öztürk, Boran Turhan, Şahin Berker
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