MUĞLASPOR - YEŞİL BURSA SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Muğlaspor - Yeşil Bursa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Muğlaspor - Yeşil Bursa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 2.Grup 8. Haftasında Muğla Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Oran yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Muğla Atatürk
Muğlaspor: Polat Ertek, Alican Özaltun, Nizamettin Emirhan Kılıç, Emre Gemici, Osman Bodur, Ramazan Özkabak, Haluk Ulaşoğlu, Ender Acar, Barış Başkan, Erhan Gözetlik, Veysel Kılıç
Teknik Direktör: Mustafa Yağcı
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Yeşil Bursa: Ekrem Çalışanlar, Tugay Meşekoparan, Fatih Çakır, Metehan Çakal, Ozan Karabacak, Mertcan Erdem, Furkan Emre Ünver, Ogün Bayrak, Yücel Yıldırım, Ömer Gür, Ömürcan Çavuşoğlu
Teknik Direktör: Beyhan Çalışkan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Oran, Ahmet Eken, Ahmet Gökhan Bal, Mustafa Ünlü
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