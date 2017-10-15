Muğlaspor - Yeşil Bursa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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MUĞLASPOR - YEŞİL BURSA SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Muğlaspor - Yeşil Bursa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3.Lig 2.Grup 8. haftasında Muğlaspor ile Yeşil Bursa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Muğlaspor - Yeşil Bursa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Muğlaspor - Yeşil Bursa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 2.Grup 8. Haftasında Muğla Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Oran yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Muğla Atatürk

Muğlaspor: Polat Ertek, Alican Özaltun, Nizamettin Emirhan Kılıç, Emre Gemici, Osman Bodur, Ramazan Özkabak, Haluk Ulaşoğlu, Ender Acar, Barış Başkan, Erhan Gözetlik, Veysel Kılıç

Teknik Direktör: Mustafa Yağcı

Yeşil Bursa: Ekrem Çalışanlar, Tugay Meşekoparan, Fatih Çakır, Metehan Çakal, Ozan Karabacak, Mertcan Erdem, Furkan Emre Ünver, Ogün Bayrak, Yücel Yıldırım, Ömer Gür, Ömürcan Çavuşoğlu

Teknik Direktör: Beyhan Çalışkan

Hakem: Alper Oran, Ahmet Eken, Ahmet Gökhan Bal, Mustafa Ünlü

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Futbol: Haftanın programı
2. ve 3.Lig'de toplu sonuçlar
Muğlaspor 3 - 1461 Trabzon 0
Anagold 24Erzincanspor 1 - Yeşil Bursa 0
Anagold 24Erzincanspor 1 - Yeşil Bursa 0
Muğlaspor - 1461 Trabzon sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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