İŞTE E.VELİMEŞESPOR - KIRIKHANSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte E.Velimeşespor - Kırıkhanspor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak E.Velimeşespor - Kırıkhanspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 2.Grup 8. Haftasında Lüleburgaz 8 Kasım Stadyumunda oynanacak müsabakayı Saddam Doğu Yılmaz yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Lüleburgaz 8 Kasım
E.Velimeşespor: Semih Kahraman, Caner Karuk, Metehan Mimaroğlu, Serhat Maden, İlker Ataseven, İlhan Aslanoğlu, Erhan Kırcı, Emre Karadağ, Bahtiyar Yıldırım, Baran Işık, Gökdeniz Varol
Teknik Direktör: Özgür Sağlam
Haberleri İstatistikleri
Kırıkhanspor: Okan Aslan, Mustafa Acar, Hasan Demir, Ahmet Karaman, Semih Durmuş, Mehmet Akif Şerifoğlu, Egecan Çevir, Mustafa Arslan, Doğancan Topal, Mertcan Dursun, Yusuf Turhan
Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Saddam Doğu Yılmaz, Ozan Andaç Göral, Halil Altun, Halil Erdoğan
Maç Detayları - Canlı Anlatım