İşte E.Velimeşespor - Kırıkhanspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE E.VELİMEŞESPOR - KIRIKHANSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte E.Velimeşespor - Kırıkhanspor maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 2.Grup 8. haftasında E.Velimeşespor ile Kırıkhanspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte E.Velimeşespor - Kırıkhanspor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak E.Velimeşespor - Kırıkhanspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 2.Grup 8. Haftasında Lüleburgaz 8 Kasım Stadyumunda oynanacak müsabakayı Saddam Doğu Yılmaz yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Lüleburgaz 8 Kasım

E.Velimeşespor: Semih Kahraman, Caner Karuk, Metehan Mimaroğlu, Serhat Maden, İlker Ataseven, İlhan Aslanoğlu, Erhan Kırcı, Emre Karadağ, Bahtiyar Yıldırım, Baran Işık, Gökdeniz Varol

Teknik Direktör: Özgür Sağlam

Kırıkhanspor: Okan Aslan, Mustafa Acar, Hasan Demir, Ahmet Karaman, Semih Durmuş, Mehmet Akif Şerifoğlu, Egecan Çevir, Mustafa Arslan, Doğancan Topal, Mertcan Dursun, Yusuf Turhan

Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan

Hakem: Saddam Doğu Yılmaz, Ozan Andaç Göral, Halil Altun, Halil Erdoğan

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