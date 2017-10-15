İŞTE EROKSPOR - GÖLCÜKSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Erokspor - Gölcükspor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Erokspor - Gölcükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 2.Grup 8. Haftasında Esenler Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Demokrat Özgür Güneş yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Esenler Stadı
Erokspor: Gökalp Seçal, Adem Aydın, Mert Somay, Cerem Talha Dinçer, Behram Zülaloğlu, Uğur Işıkal, Muharrem Öner, Alper Karaman, Safa Çağlar, Tolga Tekin, Serkan Gürses
Teknik Direktör: İsmail Demirci
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Gölcükspor: Furkan Öztürk, Yunus Özdemir, Ömer Faruk Boz, Sedat Cengiz, Berke Bıyık, Cenk Cengiz, Selim Dedekoç, Onur Özcan, İlyas Türengül, Emre Oral, Devrim Aksongur
Teknik Direktör: Ramiz Soydaş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Demokrat Özgür Güneş, Hüseyin Can, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Emre Kaan Çalışkan
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