İşte Erokspor - Gölcükspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE EROKSPOR - GÖLCÜKSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Erokspor - Gölcükspor maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 2.Grup 8. haftasında Erokspor ile Gölcükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Erokspor - Gölcükspor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Erokspor - Gölcükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 2.Grup 8. Haftasında Esenler Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Demokrat Özgür Güneş yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Esenler Stadı

Erokspor: Gökalp Seçal, Adem Aydın, Mert Somay, Cerem Talha Dinçer, Behram Zülaloğlu, Uğur Işıkal, Muharrem Öner, Alper Karaman, Safa Çağlar, Tolga Tekin, Serkan Gürses

Teknik Direktör: İsmail Demirci

Gölcükspor: Furkan Öztürk, Yunus Özdemir, Ömer Faruk Boz, Sedat Cengiz, Berke Bıyık, Cenk Cengiz, Selim Dedekoç, Onur Özcan, İlyas Türengül, Emre Oral, Devrim Aksongur

Teknik Direktör: Ramiz Soydaş

Hakem: Demokrat Özgür Güneş, Hüseyin Can, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Emre Kaan Çalışkan

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