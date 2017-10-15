Kızılcabölükspor - Utaş Uşakspor maç kadroları belli oldu...
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KIZILCABÖLÜKSPOR - UTAŞ UŞAKSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Kızılcabölükspor - Utaş Uşakspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 3.Grup 8. haftasında Kızılcabölükspor ile Utaş Uşakspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kızılcabölükspor - Utaş Uşakspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 3.Grup 8. haftasında Kızılcabölükspor ile Utaş Uşakspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Kızılcabölük Semt Sahası Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Can Cengiz yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Kızılcabölük Semt Sahası

Kızılcabölükspor: Kaan Dorak, Mustafa Altun, Fatih Küçük, Ramazan Erarslan, Sedat Yahşi, Ali Helvacı, Melih Vardar, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Samet Dağlı, Bahadır Kaya, İlyas Ural

Teknik Direktör: Hasan Şermet

Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Ahmet Aktaş, Doğan Seçkin Şavkın, Nurettin Çağlar, Halil İbrahim Cenik, Selçuk Yıldırım, Şahin Fıstıkcı, Ekrem Sütçü, Şemsettin Ender Kılıç, Levent Aktuğ, Fatih Çolak

Teknik Direktör: Aydoğan Tunay

Hakem: Can Cengiz, Tamer Okuldaş, Tolga Özcan, Mehmet Türkmen

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