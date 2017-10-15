BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR - ADLİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Büyükçekmece Tepecikspor - Adliyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Büyükçekmece Tepecikspor - Adliyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 3.Grup 8. Haftasında Ziya Altınoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Murat Türkoğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ziya Altınoğlu Stadı
Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca, Deniz Yanılmaz, Caner Bulut, Recep Metin, Onur Erdem Günel, Semih Mustafa Usta, Yusuf Atay, Onur Demir, Sami Gökteke, Anıl Abanoz, Bülent Demir
Teknik Direktör: Recai Şahinler
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Adliyespor: Metin İlhan, Mustafa Hüseyin Seyhan, Ali Aydemir, Sezgincan Mailmail, Anıl Yıldırım, Salih Sarıkaya, Eyüp Ertürk, Göksal Özkara, Faruk Yaldıran, Ferdi Konak, Mehmet Kaan Türkmen
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Murat Türkoğlu, Aydın Şengül, Ömer Karakaya, Furkan Aksuoğlu
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