İŞTE KEMERSPOR 2003 - ORHANGAZİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kemerspor 2003 - Orhangazispor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Kemerspor 2003 - Orhangazispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 1.Grup 8. Haftasında Dr Fehmi Öncel Stadyumunda oynanacak müsabakayı Eren Özyemişcioğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Dr Fehmi Öncel
Kemerspor 2003: İbrahim Dağaşan, Deniz Ataç, Akın Akman, İsmail Çetin, Sevcan Bıyıklı, Yunus Gündoğdu, Ahmet Mumin Papaker, Lokman Erdoğan, Abdulsamet Burak, Birkan Öksüz, Abdurrahman Ayhanoğlu
Teknik Direktör: Şenol Fidan
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Orhangazispor: Kadir Gezer, Uğur Adem Gezer, Koray Kurt, Yunus Emre Mest, Murat İrişli, Eren Yılmaz, İlhan Faruk Güler, İbrahim Demirer, Mustafa Yüksektepe, Mustafa Cevret, Oğuz Küçük
Teknik Direktör: Nevzat Dinçbudak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Eren Özyemişcioğlu, Ercan Akbaş, Hasan Cebeci, Akif Abdurrahman Morca
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