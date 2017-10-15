İşte Kemerspor 2003 - Orhangazispor maçında ilk 11'ler
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İŞTE KEMERSPOR 2003 - ORHANGAZİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kemerspor 2003 - Orhangazispor maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 1.Grup 8. haftasında Kemerspor 2003 ile Orhangazispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Kemerspor 2003 - Orhangazispor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Kemerspor 2003 - Orhangazispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 1.Grup 8. Haftasında Dr Fehmi Öncel Stadyumunda oynanacak müsabakayı Eren Özyemişcioğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Dr Fehmi Öncel

Kemerspor 2003: İbrahim Dağaşan, Deniz Ataç, Akın Akman, İsmail Çetin, Sevcan Bıyıklı, Yunus Gündoğdu, Ahmet Mumin Papaker, Lokman Erdoğan, Abdulsamet Burak, Birkan Öksüz, Abdurrahman Ayhanoğlu

Teknik Direktör: Şenol Fidan

Orhangazispor: Kadir Gezer, Uğur Adem Gezer, Koray Kurt, Yunus Emre Mest, Murat İrişli, Eren Yılmaz, İlhan Faruk Güler, İbrahim Demirer, Mustafa Yüksektepe, Mustafa Cevret, Oğuz Küçük

Teknik Direktör: Nevzat Dinçbudak

Hakem: Eren Özyemişcioğlu, Ercan Akbaş, Hasan Cebeci, Akif Abdurrahman Morca

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Futbol: Haftanın programı
2. ve 3.Lig'de toplu sonuçlar
Bayrampaşa 0 - Orhangazispor 0
Yomraspor 1 - Kemerspor 2003 2
Bayrampaşa - Orhangazispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Yomraspor - Kemerspor 2003 sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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