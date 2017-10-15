İŞTE MANİSA BŞB.SK - OFSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Manisa BŞB.SK - Ofspor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Manisa BŞB.SK - Ofspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 1.Grup 8. Haftasında Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sezer Yalçın yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Mümin Özkasap Spor Tesisleri
Manisa BŞB.SK: Kürşat Ergun Aydın, Abdurrahman Emir Alagöz, Umut Kaya, Alper Akçam, Ali Öztürk, İsmail Köse, Mehmet Kuruoğlu, Ufukhan Bayraktar, Mehmet Yılmaz, Yusuf Balcıoğlu, Erhan Kara
Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu
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Ofspor: Arif İşçi, Selim Şahin, Sergen İlhan, Furkan Aydın, Mustafa Emin Birinci, Muhammet Fettahoğlu, Talha Aydemir, Fatih Aydın, Onur Çakır, Furkan Karabatak, Yunus Emre Kırdal
Teknik Direktör: Mehmet Ali Karaca
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sezer Yalçın, Alper Uslu, Hakan Yoldaş, Hakan Ülker
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