İşte Manisa BŞB.SK - Ofspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE MANİSA BŞB.SK - OFSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Manisa BŞB.SK - Ofspor maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 1.Grup 8. haftasında Manisa BŞB.SK ile Ofspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Manisa BŞB.SK - Ofspor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Manisa BŞB.SK - Ofspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 1.Grup 8. Haftasında Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sezer Yalçın yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Mümin Özkasap Spor Tesisleri

Manisa BŞB.SK: Kürşat Ergun Aydın, Abdurrahman Emir Alagöz, Umut Kaya, Alper Akçam, Ali Öztürk, İsmail Köse, Mehmet Kuruoğlu, Ufukhan Bayraktar, Mehmet Yılmaz, Yusuf Balcıoğlu, Erhan Kara

Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu

Ofspor: Arif İşçi, Selim Şahin, Sergen İlhan, Furkan Aydın, Mustafa Emin Birinci, Muhammet Fettahoğlu, Talha Aydemir, Fatih Aydın, Onur Çakır, Furkan Karabatak, Yunus Emre Kırdal

Teknik Direktör: Mehmet Ali Karaca

Hakem: Sezer Yalçın, Alper Uslu, Hakan Yoldaş, Hakan Ülker

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Futbol: Haftanın programı
2. ve 3.Lig'de toplu sonuçlar
Manisa BŞB.SK 1 - Dardanelspor 0
Bergama Bel. 0 - Ofspor 4
Manisa BŞB.SK - Dardanelspor maç kadroları belli oldu...
İşte Bergama Bel. - Ofspor maçında ilk 11'ler
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