NAZİLLİ BELEDİYESPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Nazilli Belediyespor - Kırklarelispor maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Beyaz Grup 8. haftasında Nazilli Belediyespor ile Kırklarelispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Nazilli İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Nazilli İlçe
Nazilli Belediyespor: Turgay Gölbaşı, Bora Yelken, Fatih Üge, Tayfur Emre Yılmaz, Mert Er Estik, Emre Koca, Nurettin Kayaoğlu, Hakan Turan, Evren Özyiğit, Emre Balak, Gürhan Gürsoy
Teknik Direktör: Recep Yazıcı
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Kırklarelispor: Davut Babur, Saffet Gurur Yazar, Soner Birinci, İbrahim Sürgülü, Enis Çeliksu, Hakkı İsmet Şimşek, Osman Torun, Oğuzhan Erdoğan, Alişan Şeker, Caner Koca, Sinan Kurumuş
Teknik Direktör: Vehbi Haluk Bulgurlu
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Hakem: Atilla Karaoğlan, Serdar İla, Suat Güz, Hüseyin Gökberk Arslan
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