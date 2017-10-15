Nazilli Belediyespor - Kırklarelispor maç kadroları belli oldu...
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NAZİLLİ BELEDİYESPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Nazilli Belediyespor - Kırklarelispor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 8. haftasında Nazilli Belediyespor ile Kırklarelispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Nazilli Belediyespor - Kırklarelispor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 8. haftasında Nazilli Belediyespor ile Kırklarelispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Nazilli İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Nazilli İlçe

Nazilli Belediyespor: Turgay Gölbaşı, Bora Yelken, Fatih Üge, Tayfur Emre Yılmaz, Mert Er Estik, Emre Koca, Nurettin Kayaoğlu, Hakan Turan, Evren Özyiğit, Emre Balak, Gürhan Gürsoy

Teknik Direktör: Recep Yazıcı

Kırklarelispor: Davut Babur, Saffet Gurur Yazar, Soner Birinci, İbrahim Sürgülü, Enis Çeliksu, Hakkı İsmet Şimşek, Osman Torun, Oğuzhan Erdoğan, Alişan Şeker, Caner Koca, Sinan Kurumuş

Teknik Direktör: Vehbi Haluk Bulgurlu

Hakem: Atilla Karaoğlan, Serdar İla, Suat Güz, Hüseyin Gökberk Arslan

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Futbol: Haftanın programı
K.Maraşspor 1 - Kırklarelispor 2
2. ve 3.Lig'de toplu sonuçlar
Nazilli Belediyespor 1 - A. Selçukspor 1
K.Maraşspor - Kırklarelispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Nazilli Belediyespor - A. Selçukspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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