İNEGÖLSPOR - BUCASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

İnegölspor - Bucaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak İnegölspor - Bucaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 8. Haftasında İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yalçın Taşkınfurat yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: İnegöl İlçe
İnegölspor: İsa Akgöl, Bilal Özdemir, Emrah Dağ, Enes Ata, Raif Demir, Ali Sakal, Kenan Şahin, Enes Bayır, Şener Özcan, Barış Sinan Üstün, Murat Şimşek
Teknik Direktör: Murat Yoldaş
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Bucaspor: Hüseyin Koç, Zafer Çevik, Onur Alkan, Mehmet İncebacak, İbrahim Şirin, İlyas Çakmak, Alpay Aldemir, Emre Özkan, Uğurcan Yazğılı, Sancar Yıldırım, Saruhan Fındıkcı
Teknik Direktör: Mehmet Bulut
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Hakem: Yalçın Taşkınfurat, Armağan Çekinmez, Hasan Hüseyin Tetik, Serkan Önsal
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