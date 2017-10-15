İnegölspor - Bucaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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İNEGÖLSPOR - BUCASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

İnegölspor - Bucaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 8. haftasında İnegölspor ile Bucaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İnegölspor - Bucaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak İnegölspor - Bucaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 8. Haftasında İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yalçın Taşkınfurat yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: İnegöl İlçe

İnegölspor: İsa Akgöl, Bilal Özdemir, Emrah Dağ, Enes Ata, Raif Demir, Ali Sakal, Kenan Şahin, Enes Bayır, Şener Özcan, Barış Sinan Üstün, Murat Şimşek

Teknik Direktör: Murat Yoldaş

Bucaspor: Hüseyin Koç, Zafer Çevik, Onur Alkan, Mehmet İncebacak, İbrahim Şirin, İlyas Çakmak, Alpay Aldemir, Emre Özkan, Uğurcan Yazğılı, Sancar Yıldırım, Saruhan Fındıkcı

Teknik Direktör: Mehmet Bulut

Hakem: Yalçın Taşkınfurat, Armağan Çekinmez, Hasan Hüseyin Tetik, Serkan Önsal

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