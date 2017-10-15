İŞTE K.ERCİYESSPOR - DİYARBEKİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte K.Erciyesspor - Diyarbekirspor maçında ilk 11'ler
Bugün 14:30'da başlayacak K.Erciyesspor - Diyarbekirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 2.Grup 8. Haftasında Kayseri Atatürk Spor Komp. Stadyumunda oynanacak müsabakayı Volkan Okur yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Kayseri Atatürk Spor Komp.
K.Erciyesspor: Halil Karataş, Muhammed Yasin Turgutalp, Ömer Faruk Kılıç, Furkan Ulus, Okan Yenidünya, Yakup Can Yazgan, Yusuf Yücel, Batu Han Hidayetoğlu, Talha Çoban, Osman Kuş, Cüneyt Turgut
Teknik Direktör: Ertuğrul Seçme
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Diyarbekirspor: Mustafa Aydoğdu, Ercüment Balıkcı, Arda Havar, Mehmet Özdıraz, İhsan Turgut Kırveli, Gökhan Köseoğlu, Emrah Kiraz, Fatih Ergen, Aykut Çift, Osman Bayrak, Tugay Kırcalı
Teknik Direktör: Nurettin Şero
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Volkan Okur, Fahri Dere, Mehmet Kirişçioğlu, Hüseyin Ertaş
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