İŞTE ÇORUM BEL. - ARSİNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Çorum Bel. - Arsinspor maçında ilk 11'ler
Bugün 14:30'da başlayacak Çorum Bel. - Arsinspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 3.Grup 8. Haftasında Dr.turhan Kılıççıoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Yüksel yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Dr.turhan Kılıççıoğlu
Çorum Bel.: Emre Yüksektepe, Yakup Kayış, Doğan Can Davas, Ramazan Haklı, Abuzer Gaffar Toplu, Abdullah Karmil, Akın Karaaslan, Özgür Kedikli, Yasin Dülger, Salim Uzun, Tevfik Doğukan Pala
Teknik Direktör: Erkan Bölükbaş
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Arsinspor: Ethem Bayburt, Caner İlyas, Mücahit Çakır, Ahmet Özkal, Miraç Çakmak, Enes Yılmaz, Serkan Demirezen, Recep Kuşcu, Hami Çolak, Batuhan Aslan, Mesut Yaylı
Teknik Direktör: Ahmet Başaran
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Hakem: Emre Yüksel, Tunay Ateş, İsmail Semih İleri, Serkan Eryılmaz
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