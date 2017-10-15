İşte Çorum Bel. - Arsinspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ÇORUM BEL. - ARSİNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Çorum Bel. - Arsinspor maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 3.Grup 8. haftasında Çorum Bel. ile Arsinspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Çorum Bel. - Arsinspor maçında ilk 11'ler

Bugün 14:30'da başlayacak Çorum Bel. - Arsinspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 3.Grup 8. Haftasında Dr.turhan Kılıççıoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Yüksel yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Dr.turhan Kılıççıoğlu

Çorum Bel.: Emre Yüksektepe, Yakup Kayış, Doğan Can Davas, Ramazan Haklı, Abuzer Gaffar Toplu, Abdullah Karmil, Akın Karaaslan, Özgür Kedikli, Yasin Dülger, Salim Uzun, Tevfik Doğukan Pala

Teknik Direktör: Erkan Bölükbaş

Arsinspor: Ethem Bayburt, Caner İlyas, Mücahit Çakır, Ahmet Özkal, Miraç Çakmak, Enes Yılmaz, Serkan Demirezen, Recep Kuşcu, Hami Çolak, Batuhan Aslan, Mesut Yaylı

Teknik Direktör: Ahmet Başaran

Hakem: Emre Yüksel, Tunay Ateş, İsmail Semih İleri, Serkan Eryılmaz

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Futbol: Haftanın programı
Kocaelispor 1 - Arsinspor 1
2. ve 3.Lig'de toplu sonuçlar
Kocaelispor - Arsinspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Çorum Bel. 2 - Şanlıurfa K.Bel. 2
Çorum Bel. - Şanlıurfa K.Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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