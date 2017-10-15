KOZAN BEL.SK - ERBAASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kozan Bel.SK - Erbaaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 14:30'da başlayacak Kozan Bel.SK - Erbaaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 1.Grup 8. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bayram Başkan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Kozan Bel.SK: Mehmet Fırat Demir, Oğuzhan Malcı, Ömer İnan, Sedat Dağ, Metehan Yatkın, Hakan Doğru, Ercan Güneri, Gökhan Erdoğan, Emrah Kaya, Semih Oğuz, Zekeriya Topayan
Teknik Direktör: Ramazan Silin
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Erbaaspor: Sertaç Eren, Rıdvan Gökçe, Yasin Hatipoğlu, Emirhan Atilla, Berk Kal, Serkan Doğan, Soner Gönül, Çetin Turan, Tolga Yıldız, Nurullah Aslan, Kudret Kanoğlu
Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp
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Hakem: Bayram Başkan, Muhammed Yıldız, Gökhan Çelik, Cem Balo
Maç Detayları - Canlı Anlatım