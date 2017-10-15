Kozan Bel.SK - Erbaaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KOZAN BEL.SK - ERBAASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kozan Bel.SK - Erbaaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3.Lig 1.Grup 8. haftasında Kozan Bel.SK ile Erbaaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kozan Bel.SK - Erbaaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 14:30'da başlayacak Kozan Bel.SK - Erbaaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 1.Grup 8. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bayram Başkan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Kozan Bel.SK: Mehmet Fırat Demir, Oğuzhan Malcı, Ömer İnan, Sedat Dağ, Metehan Yatkın, Hakan Doğru, Ercan Güneri, Gökhan Erdoğan, Emrah Kaya, Semih Oğuz, Zekeriya Topayan

Teknik Direktör: Ramazan Silin

Erbaaspor: Sertaç Eren, Rıdvan Gökçe, Yasin Hatipoğlu, Emirhan Atilla, Berk Kal, Serkan Doğan, Soner Gönül, Çetin Turan, Tolga Yıldız, Nurullah Aslan, Kudret Kanoğlu

Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp

Hakem: Bayram Başkan, Muhammed Yıldız, Gökhan Çelik, Cem Balo

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