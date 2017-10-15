Hacettepe Spor - Niğde Belediyespor maç kadroları belli oldu...
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HACETTEPE SPOR - NİĞDE BELEDİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Hacettepe Spor - Niğde Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 8. haftasında Hacettepe Spor ile Niğde Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Hacettepe Spor - Niğde Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 8. haftasında Hacettepe Spor ile Niğde Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:30'da Cebeci İnönü Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Uğurlu yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Cebeci İnönü

Hacettepe Spor: Alaaddin Okumuş, Mahmut Bilir, Serdarcan Eralp, Berat Aydoğdu, Rahmi Can Karadaş, Hüseyin Çolak, Burak Çolak, Soner Dikmen, Kadir Ari, Übeyd Adıyaman, Arda Kızıldağ

Teknik Direktör:

Niğde Belediyespor: Seçkin Getbay, Mehmet Gürkan Öztürk, Emre Öztürk, Hakan Çevik, Volkan Özcan, Oktay Pop, Ömer Yıldız, Eren Tokat, Cabir Coşar, Taner Yılmaz, Metin Uçar

Teknik Direktör: Ahmet Yavuz

Hakem: Oğuzhan Uğurlu, Barkın Güdü, Murat Altan, Fevzi Erdem Akbaş

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