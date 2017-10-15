Z. Kömürspor - Bandırmaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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Z. KÖMÜRSPOR - BANDIRMASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Z. Kömürspor - Bandırmaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Beyaz Grup 8. haftasında Z. Kömürspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Z. Kömürspor - Bandırmaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 14:30'da başlayacak Z. Kömürspor - Bandırmaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Beyaz Grup 8. Haftasında Karaelmas K.köksal Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ferhan Kestanlıoğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Karaelmas K.köksal

Z. Kömürspor: Kamil İçer, Şevket Güngör, Hasan Küçcük, Okan Eken, Onur Eriş, Hüseyin Yılmaz, Reşo Akın, Semih Beyaz, Mert Caymaz, Sinan Ören, Okan Duran

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Bandırmaspor: Oğulcan Şahin, Birhan Vatansever, Davıd Deniz Kılınç, Mesut Saray, Haluk Türkeri, Özgür Çelik, Berkay Can Değirmencioğlu, Hüseyin Altuğ Taş, Oğuzhan Kayar, Bahri Can Avcı, Ali Türkan

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Hakem: Ferhan Kestanlıoğlu, Mustafa Han, Ersin Erbay, Burak Olcar

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Futbol: Haftanın programı
2. ve 3.Lig'de toplu sonuçlar
Pendikspor 2 - Bandırmaspor 3
Z. Kömürspor 1 - Sakaryaspor 4
Pendikspor - Bandırmaspor maç kadroları belli oldu...
İşte Z. Kömürspor - Sakaryaspor maçında ilk 11'ler
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