HATAYSPOR - BODRUM BEL. SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Hatayspor - Bodrum Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 14:30'da başlayacak Hatayspor - Bodrum Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 8. Haftasında Antakya Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hasan Avcı yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Antakya Atatürk Stadı
Hatayspor: Selahattin Selçuk Özkan, Selim Ilgaz, Mehmet Albayrak, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Taha Balcı, Akın Alkan, Sadi Karaduman, Volkan Altınsoy, Serkan Koç, Caner Hüseyin Bağ
Teknik Direktör: Murat Sönmez
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Bodrum Bel.: Sadrettin Fırat Kocaoğlu, Uğur Karakoç, Tufan Zahid Arslan, Muhammed Akarslan, Emre Şahin, Salim İyik, Mehmet Albayrak, Muhammet Aran, Medeni Bingöl, Mert Ilıman, Celal Dumanlı
Teknik Direktör: Ümit Erol Tok
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hasan Avcı, Mehmet Özkan, Cemalettin Gündoğdular, Direnç Tonusluoğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım