Hatayspor - Bodrum Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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HATAYSPOR - BODRUM BEL. SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Hatayspor - Bodrum Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 8. haftasında Hatayspor ile Bodrum Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Hatayspor - Bodrum Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 14:30'da başlayacak Hatayspor - Bodrum Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 8. Haftasında Antakya Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hasan Avcı yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Antakya Atatürk Stadı

Hatayspor: Selahattin Selçuk Özkan, Selim Ilgaz, Mehmet Albayrak, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Taha Balcı, Akın Alkan, Sadi Karaduman, Volkan Altınsoy, Serkan Koç, Caner Hüseyin Bağ

Teknik Direktör: Murat Sönmez

Bodrum Bel.: Sadrettin Fırat Kocaoğlu, Uğur Karakoç, Tufan Zahid Arslan, Muhammed Akarslan, Emre Şahin, Salim İyik, Mehmet Albayrak, Muhammet Aran, Medeni Bingöl, Mert Ilıman, Celal Dumanlı

Teknik Direktör: Ümit Erol Tok

Hakem: Hasan Avcı, Mehmet Özkan, Cemalettin Gündoğdular, Direnç Tonusluoğlu

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Futbol: Haftanın programı
2. ve 3.Lig'de toplu sonuçlar
Kastamonuspor 1966 3 - Bodrum Bel. 1
Hatayspor 0 - Sivas Belediyespor 0
İşte Hatayspor - Sivas Belediyespor maçında ilk 11'ler
Kastamonuspor 1966 - Bodrum Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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