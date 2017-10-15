İşte Tokatspor - Tuzlaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE TOKATSPOR - TUZLASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Tokatspor - Tuzlaspor maçında ilk 11'ler

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 8. haftasında Tokatspor ile Tuzlaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Tokatspor - Tuzlaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 14:30'da başlayacak Tokatspor - Tuzlaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 8. Haftasında Gaziosmanpaşa Stadyumunda oynanacak müsabakayı R.alkım Aksoy yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Gaziosmanpaşa

Tokatspor: Hasan Erbey, Murat Cömert, Yaşar Yurduseven, Ercüment Eray Ataklı, Ali Kemal Yükseker, Alperen Pak, Vedat Kapurtu, Enes Keleş, Emre Hasan Balcı, Mehmet Öztonga, Hakan Ateş

Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere

Tuzlaspor: Emrah Tuncel, Ferhat Çoban, Bülent Uzun, Gökcan Kaya, Sadık Baş, Tevfik Köse, Hacı Mustafa Karabulut, Emre Keleşoğlu, Osman Fırat, Lider Koç, Berat Ali Genç

Teknik Direktör: Mehmet Birinci

Hakem: R.alkım Aksoy, Anıl Usta, Kadir Kantekin, Volkan Cindemir

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