İŞTE TOKATSPOR - TUZLASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Tokatspor - Tuzlaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 14:30'da başlayacak Tokatspor - Tuzlaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 8. Haftasında Gaziosmanpaşa Stadyumunda oynanacak müsabakayı R.alkım Aksoy yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Gaziosmanpaşa
Tokatspor: Hasan Erbey, Murat Cömert, Yaşar Yurduseven, Ercüment Eray Ataklı, Ali Kemal Yükseker, Alperen Pak, Vedat Kapurtu, Enes Keleş, Emre Hasan Balcı, Mehmet Öztonga, Hakan Ateş
Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere
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Tuzlaspor: Emrah Tuncel, Ferhat Çoban, Bülent Uzun, Gökcan Kaya, Sadık Baş, Tevfik Köse, Hacı Mustafa Karabulut, Emre Keleşoğlu, Osman Fırat, Lider Koç, Berat Ali Genç
Teknik Direktör: Mehmet Birinci
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Hakem: R.alkım Aksoy, Anıl Usta, Kadir Kantekin, Volkan Cindemir
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