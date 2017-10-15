Kastamonuspor 1966 - Etimesgut Bld. maç kadroları belli oldu...
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KASTAMONUSPOR 1966 - ETİMESGUT BLD. MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Kastamonuspor 1966 - Etimesgut Bld. maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 8. haftasında Kastamonuspor 1966 ile Etimesgut Bld. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kastamonuspor 1966 - Etimesgut Bld. maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 8. haftasında Kastamonuspor 1966 ile Etimesgut Bld. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:30'da Kastamonu Gazi Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Sabit Selvi yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Kastamonu Gazi

Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Doğan Can Otman, Ümit Karaal, Oğuz Özden, Erkan Sekman, Ali Kucık, Savaş Tağa, Faruk Öcal, Alican Karadağ, Ferit Erişçi, Tayyib Kanarya

Teknik Direktör: İsmail Ertekin

Etimesgut Bld.: Berat Çetinkaya, Eser Yayla, Halil İbrahim Can, Yaşar Çetin, Osman Mert Göktepe, Erçin Ilgaz, Ahmet Kaan Ergün, Caner Yılmaz, Ömer Esenkaya, Mehmet Atik, Gökhan Lale

Teknik Direktör: Hayati Soydaş

Hakem: Sabit Selvi, Murat Taşçıkar, İsmail Taygun Tasalı, Hakan Ergin

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