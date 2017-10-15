KASTAMONUSPOR 1966 - ETİMESGUT BLD. MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Kastamonuspor 1966 - Etimesgut Bld. maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Kırmızı Grup 8. haftasında Kastamonuspor 1966 ile Etimesgut Bld. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 14:30'da Kastamonu Gazi Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Sabit Selvi yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Kastamonu Gazi
Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Doğan Can Otman, Ümit Karaal, Oğuz Özden, Erkan Sekman, Ali Kucık, Savaş Tağa, Faruk Öcal, Alican Karadağ, Ferit Erişçi, Tayyib Kanarya
Teknik Direktör: İsmail Ertekin
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Etimesgut Bld.: Berat Çetinkaya, Eser Yayla, Halil İbrahim Can, Yaşar Çetin, Osman Mert Göktepe, Erçin Ilgaz, Ahmet Kaan Ergün, Caner Yılmaz, Ömer Esenkaya, Mehmet Atik, Gökhan Lale
Teknik Direktör: Hayati Soydaş
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Hakem: Sabit Selvi, Murat Taşçıkar, İsmail Taygun Tasalı, Hakan Ergin
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