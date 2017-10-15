Y.Orduspor - A. Bağcılar maç kadroları belli oldu...
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Y.ORDUSPOR - A. BAĞCILAR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Y.Orduspor - A. Bağcılar maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 2.Grup 8. haftasında Y.Orduspor ile A. Bağcılar arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Y.Orduspor - A. Bağcılar maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 2.Grup 8. haftasında Y.Orduspor ile A. Bağcılar arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:00'da 19 Eylül Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Efe Tanrıverdi yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: 19 Eylül

Y.Orduspor: Emre Açıkgöz, Onur Ramazan Toprak, Mustafa Kayabaşı, Tuncay Fındıkcı, Fatih Arat, Kerim Bölük, Hüseyin Bilge, Kemal Cingirt, Turan Yılmaz, Emre Kara, Hasan Tosun

Teknik Direktör: Cahit Terzi

A. Bağcılar: Berat Eyüpoğlu, Zeynel Alkan, Bertuğ Başdemir, Hüseyin Çiray, Furkan Mehmet Tuncer, Burak Onur, Gökhan Çalışır, Güney Polat, Salih Seyis, Sezer Yıldırım, Hasan Ekici

Teknik Direktör: Alaettin Çiçek

Hakem: Efe Tanrıverdi, Osman Baruk, Volkan Efecioğlu, Mustafa Hakan Belder

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