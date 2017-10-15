Anagold 24Erzincanspor - Van BŞB sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - VAN BŞB SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Anagold 24Erzincanspor - Van BŞB sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3.Lig 2.Grup 8. haftasında Anagold 24Erzincanspor ile Van BŞB arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Anagold 24Erzincanspor - Van BŞB sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 14:00'da başlayacak Anagold 24Erzincanspor - Van BŞB maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 2.Grup 8. Haftasında Erzincan 13 Şubat Stadyumunda oynanacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Erzincan 13 Şubat

Anagold 24Erzincanspor: Müslüm Aydoğan, Serhat Keskinsoy, Cemal Doğu, Erman Kılıç, Erdi Kasapoğlu, Atilla Aybars Garhan, Cebrail Serçek, Sefa Küpeli, Bilal Atmaca, Mükail Baydır, Serkan Yola

Teknik Direktör: Mehmet Kaya

Van BŞB: Ali Kuleli, Mutlu İlengöz, Haydar Deniz, Aykut Emre Yakut, Emre Toptan, Zafer Özden, Temel Taşkın, Tahir Kurtuluş, Onur Bilgin, Fahrettin Bıyıklı, Mehmet Fuat Gölbaşı

Teknik Direktör: Erdoğan Yılmaz

Hakem: Çağdaş Altay, Yakup Bulut, Kerem Yükünç, Halil İbrahim Yıldırım

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Futbol: Haftanın programı
2. ve 3.Lig'de toplu sonuçlar
A. Bağcılar 1 - Van BŞB 2
Anagold 24Erzincanspor 1 - Yeşil Bursa 0
Anagold 24Erzincanspor 1 - Yeşil Bursa 0
A. Bağcılar - Van BŞB sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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