ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - VAN BŞB SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Anagold 24Erzincanspor - Van BŞB sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 14:00'da başlayacak Anagold 24Erzincanspor - Van BŞB maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 2.Grup 8. Haftasında Erzincan 13 Şubat Stadyumunda oynanacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Erzincan 13 Şubat
Anagold 24Erzincanspor: Müslüm Aydoğan, Serhat Keskinsoy, Cemal Doğu, Erman Kılıç, Erdi Kasapoğlu, Atilla Aybars Garhan, Cebrail Serçek, Sefa Küpeli, Bilal Atmaca, Mükail Baydır, Serkan Yola
Teknik Direktör: Mehmet Kaya
Haberleri İstatistikleri
Van BŞB: Ali Kuleli, Mutlu İlengöz, Haydar Deniz, Aykut Emre Yakut, Emre Toptan, Zafer Özden, Temel Taşkın, Tahir Kurtuluş, Onur Bilgin, Fahrettin Bıyıklı, Mehmet Fuat Gölbaşı
Teknik Direktör: Erdoğan Yılmaz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Çağdaş Altay, Yakup Bulut, Kerem Yükünç, Halil İbrahim Yıldırım
Maç Detayları - Canlı Anlatım