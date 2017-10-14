ATİKER KONYASPOR 0 - GALATASARAY 2

Atiker Konyaspor 0 - Galatasaray 2
Süper Lig 2017-2018 8. haftasında Atiker Konyaspor ile Galatasaray Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı.
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Ömer Ali Şahiner, Nejc Skubic, Petar Filipovic, Mehdi Bourabia, Jens Jonsson (77' Lebogang Manyama), Moryke Fofana (73' Imoh Ezekiel), Deni Milosevic, Musa Araz, Patrick Friday Eze (66' Malick Evouna)
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
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Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Iasmin Latovlevici (79' Serdar Aziz), Jason Denayer, Sofiane Feghouli, Fernando Reges, Younes Belhanda, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues (32' Selçuk İnan), Bafetimbi Gomis (82' Eren Derdiyok)
Teknik Direktör: Igor Tudor
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Hakem: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Serkan Ok, Serkan Tokat
Goller: DK 54: Bafetimbi Gomis (Galatasaray), DK 77: Bafetimbi Gomis (Galatasaray)
Sarı Kartlar: DK 24: Badou Ndiaye (Galatasaray), DK 60: Jens Jonsson (Atiker Konyaspor), DK 76: Ali Turan (Atiker Konyaspor)
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