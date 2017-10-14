Altay 2 - Fethiyespor 1
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ALTAY 2 - FETHİYESPOR 1

Altay 2 - Fethiyespor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 8. haftasında Altay ile Fethiyespor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Altay 2-1 kazandı.

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Altay 2 - Fethiyespor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 8. haftasında Altay ile Fethiyespor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altay 2-1 kazandı.

Altay: Egemen Gençalp, Necdet Kaba, Serkan Sözmen (57' Hüsamettin Yener), Hayrullah Çelik, İhsan Furkan Deniz, İbrahim Öztürk, Ferhat Çulcuoğlu (72' Fatih Gül), Atakan Rıdvan Çankaya, İbrahim Akın, Murat Uluç, Doğan Karakuş (64' Muharrem Ozan Cengiz)

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Fethiyespor: Cihan Şentürk, Efe Karaoğlu, Cemil Adıcan, Çağatay Çeken (31' Burak Keskin), Yiğit Yöney, Umut Sözen, Yiğit Gökoğlan (83' Mehmet Demirözü), Ertuğrul Arslan, Metin Sevinç, Emrullah Yıldırım (39' Orhan Gülle), Onur Garip

Teknik Direktör: Hüsnü Özkara

Hakem: Adem Sarıtaş, H. Mehmet Ekmekyermez, İlker Ayten, Burak Özcan

Goller: DK 12: Onur Garip (Fethiyespor), DK 74: Murat Uluç (Altay), DK 90: İhsan Furkan Deniz (Altay)

Sarı Kartlar: DK 4: Murat Uluç (Altay), DK 24: Çağatay Çeken (Fethiyespor), DK 63: Yiğit Gökoğlan (Fethiyespor), DK 74: Efe Karaoğlu (Fethiyespor), DK 75: İbrahim Akın (Altay), DK 81: Cihan Şentürk (Fethiyespor), DK 90: Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), DK 90: Metin Sevinç (Fethiyespor), DK 90: Fatih Gül (Altay)

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