Karacabey Birlik 0 - Sultanbeyli Bel. 4
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KARACABEY BİRLİK 0 - SULTANBEYLİ BEL. 4

Karacabey Birlik 0 - Sultanbeyli Bel. 4

TFF 3.Lig 3.Grup 8. haftasında Karacabey Birlik ile Sultanbeyli Bel. Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Sultanbeyli Bel. 4-0 kazandı.

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Karacabey Birlik 0 - Sultanbeyli Bel. 4

TFF 3.Lig 3.Grup 8. haftasında Karacabey Birlik ile Sultanbeyli Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sultanbeyli Bel. 4-0 kazandı.

Karacabey Birlik : Ali Tokat, Uğur Aktaş (61' Emirhan Çolak), İlyas Akan (68' Ozan Solak), İmam Almas, Bünyamin Kasal, İlyas Yılmazer, Yasin Tosun (73' Barış Kazer), Yusuf Efil, Ömer Faruk Gümüş, Sedat Dursun, Batuhan Er

Teknik Direktör: Selçuk Buğdaycı

Sultanbeyli Bel.: Hasan Kaya, Serkan Silan (81' Hayrullah Akyel), Mehmet Ali Kıran (68' Güven Şen), Hakan Akbaş, Göksel Ergün, Safa Ali Memnun, Umut Eskiköy, Dursun Türk, Fatih Dalgıç, Gökhan Cingirt, Anıl Gir (90' Salih Gevençli)

Teknik Direktör:

Hakem: Ali Akdeniz, Hasan Okan Baylan, Birkan Çanakcıoğlu, Ersan Şen

Goller: DK 5: Anıl Gir (Sultanbeyli Bel.), DK 12: Anıl Gir (Sultanbeyli Bel.), DK 83: Anıl Gir (Sultanbeyli Bel.), DK 86: Anıl Gir (Sultanbeyli Bel.)

Sarı Kartlar: DK 36: Yasin Tosun (Karacabey Birlik ), DK 41: Göksel Ergün (Sultanbeyli Bel.), DK 55: Gökhan Cingirt (Sultanbeyli Bel.), DK 64: Bünyamin Kasal (Karacabey Birlik ), DK 74: Güven Şen (Sultanbeyli Bel.), DK 74: Batuhan Er (Karacabey Birlik )

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