Gazişehir Gaziantep FK 1 - Giresunspor 1
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GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 1 - GİRESUNSPOR 1

Gazişehir Gaziantep FK 1 - Giresunspor 1

TFF 1.Lig 8. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Giresunspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Gazişehir Gaziantep FK 1 - Giresunspor 1

TFF 1.Lig 8. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Giresunspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Erdem Uğurlu, Yasin Palaz, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Muhammet Reis (83' Nathan Kabasele), Gökhan Alsan, Pierre Webo, Yonathan Del Valle (66' Okan Derici), Ermin Zec (78' Özgürcan Özcan)

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Giresunspor: Anıl Atağ, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Berkan Yıldırım, Özgür Yılmaz, Fatih Atik (46' Recep Aydın), Panajotis Dimitriadis, Boubacar Diabang (90' Sinan Özkan), Dmytro Korkishko (46' Mehmet Akyüz), Dodo, Mauricio Dale

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Hakem: Abdulkadir Bitigen, Özgür Ertem, Mehmet Kağan Bingül, Erkan Özdamar

Goller: DK 32: Yonathan Del Valle (Gazişehir Gaziantep FK), DK 49: Çağlar Birinci (Giresunspor)

Sarı Kartlar: DK 41: Hüsamettin Tut (Giresunspor), DK 44: Çağlar Birinci (Giresunspor), DK 75: Yasin Palaz (Gazişehir Gaziantep FK), DK 86: Nathan Kabasele (Gazişehir Gaziantep FK)

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