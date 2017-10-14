İşte Atiker Konyaspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler
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İŞTE ATİKER KONYASPOR - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Atiker Konyaspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 8. haftasında Atiker Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Atiker Konyaspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler

Bugün 19:30'da başlayacak Atiker Konyaspor - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 8. Haftasında Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Özgür Yankaya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Konya Büyükşehir

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Denı Mılosevıc, Moryke Fofana, Petar Fılıpovıc, Patrıck Frıday Eze, Musa Araz, Mehdi Bourabıa, Nejc Skubıc

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Younes Belhanda, Bafetıbı Gomıs, Papa Alıoune Ndıaye, Garry Mendes Rodrıgues, Fernando Francısco Reges, Iasmın Latovlevıcı, Jason Gregory Denayer, Sofıane Feghoulı

Teknik Direktör: Igor Tudor

Hakem: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Serkan Ok, Serkan Tokat

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