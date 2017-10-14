İŞTE ATİKER KONYASPOR - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Atiker Konyaspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler
Bugün 19:30'da başlayacak Atiker Konyaspor - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 8. Haftasında Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Özgür Yankaya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Konya Büyükşehir
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Denı Mılosevıc, Moryke Fofana, Petar Fılıpovıc, Patrıck Frıday Eze, Musa Araz, Mehdi Bourabıa, Nejc Skubıc
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
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Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Younes Belhanda, Bafetıbı Gomıs, Papa Alıoune Ndıaye, Garry Mendes Rodrıgues, Fernando Francısco Reges, Iasmın Latovlevıcı, Jason Gregory Denayer, Sofıane Feghoulı
Teknik Direktör: Igor Tudor
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Hakem: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Serkan Ok, Serkan Tokat
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