Antalyaspor 1 - Göztepe 3
Süper Lig 2017-2018 8. haftasında Antalyaspor ile Göztepe Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Göztepe 3-1 kazandı.
Antalyaspor: Ruud Boffin, Johan Djourou, Diego Angelo, Musa Nizam (74' Emre Güral), Ondrej Celustka, Samir Nasri, Sandro, Charles Fernando (82' Mostapha El Kabir), Samuel Eto'o, Jeremy Menez (57' Deniz Kadah), Maicon Marques
Teknik Direktör: Leonardo De Araujo
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Göztepe: Beto, Kadu, Sabri Sarıoğlu, Mathieu Peybernes, Adama Traore, Oscar Scarione (78' Halil Akbunar), Selçuk Şahin, Andre Castro, Rajko Rotman, Tayfur Bingöl (62' Yoan Gouffran), Adis Jahovic (87' Ömer Şişmanoğlu)
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Göçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Erdem Bayık, Erkan Engin
Goller: DK 8: Adis Jahovic (Göztepe), DK 19: Adis Jahovic (Göztepe), DK 27: Maicon Marques (Antalyaspor), DK 90: Ömer Şişmanoğlu (Göztepe)
Sarı Kartlar: DK 21: Adama Traore (Göztepe), DK 23: Johan Djourou (Antalyaspor), DK 26: Sandro (Antalyaspor), DK 32: Ferhat Kaplan (Antalyaspor), DK 36: Kadu (Göztepe), DK 45: Selçuk Şahin (Göztepe)
Kırmızı Kart: DK 28: Sandro (Antalyaspor)
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