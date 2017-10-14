Antalyaspor 1 - Göztepe 3
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ANTALYASPOR 1 - GÖZTEPE 3

Antalyaspor 1 - Göztepe 3

Süper Lig 2017-2018 8. haftasında Antalyaspor ile Göztepe Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Göztepe 3-1 kazandı.

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Antalyaspor 1 - Göztepe 3

Süper Lig 2017-2018 8. haftasında Antalyaspor ile Göztepe Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Göztepe 3-1 kazandı.

Antalyaspor: Ruud Boffin, Johan Djourou, Diego Angelo, Musa Nizam (74' Emre Güral), Ondrej Celustka, Samir Nasri, Sandro, Charles Fernando (82' Mostapha El Kabir), Samuel Eto'o, Jeremy Menez (57' Deniz Kadah), Maicon Marques

Teknik Direktör: Leonardo De Araujo

Göztepe: Beto, Kadu, Sabri Sarıoğlu, Mathieu Peybernes, Adama Traore, Oscar Scarione (78' Halil Akbunar), Selçuk Şahin, Andre Castro, Rajko Rotman, Tayfur Bingöl (62' Yoan Gouffran), Adis Jahovic (87' Ömer Şişmanoğlu)

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Hakem: Hüseyin Göçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Erdem Bayık, Erkan Engin

Goller: DK 8: Adis Jahovic (Göztepe), DK 19: Adis Jahovic (Göztepe), DK 27: Maicon Marques (Antalyaspor), DK 90: Ömer Şişmanoğlu (Göztepe)

Sarı Kartlar: DK 21: Adama Traore (Göztepe), DK 23: Johan Djourou (Antalyaspor), DK 26: Sandro (Antalyaspor), DK 32: Ferhat Kaplan (Antalyaspor), DK 36: Kadu (Göztepe), DK 45: Selçuk Şahin (Göztepe)

Kırmızı Kart: DK 28: Sandro (Antalyaspor)

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