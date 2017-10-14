M.Başakşehir 2 - Alanyaspor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

M.BAŞAKŞEHİR 2 - ALANYASPOR 1

M.Başakşehir 2 - Alanyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 8. haftasında M.Başakşehir ile Alanyaspor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı M.Başakşehir 2-1 kazandı.

226 Okunma

M.Başakşehir 2 - Alanyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 8. haftasında M.Başakşehir ile Alanyaspor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 2-1 kazandı.

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Joseph Attamah, Eljero Elia (65' Kerim Frei), Marcio Mossoro (81' İrfan Can Kahveci), Emre Belözoğlu (27' Gökhan İnler), Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Emmanuel Adebayor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Alanyaspor: Remy Riou, Lamine Gassama, Fabrice N'sakala, Welinton Silva, Mamadou Fofana, Taha Yalçıner, Efecan Karaca (72' Giannis Maniatis), Junior Fernandes (72' Chisamba Lungu), Isaac Sackey (61' Serge Mbilla Etame), Emre Akbaba, Vagner Love

Teknik Direktör: Safet Susiç

Hakem: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay, Emre Malok

Goller: DK 10: Emre Akbaba (Alanyaspor), DK 18: Emre Belözoğlu (M.Başakşehir), DK 56: Emmanuel Adebayor (M.Başakşehir)

Sarı Kartlar: DK 23: Emre Akbaba (Alanyaspor), DK 38: Junior Caiçara (M.Başakşehir), DK 60: Joseph Attamah (M.Başakşehir)

﻿

M.Başakşehir - Alanyaspor maç kadroları belli oldu...
Futbol: Haftanın programı
Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor
Maç başına 1 gol katkısı!
Göztepe 1 - M.Başakşehir 2
3
Hakem, kırmızı kart verdi ama penaltıyı es geçti!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿