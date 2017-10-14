M.BAŞAKŞEHİR 2 - ALANYASPOR 1

M.Başakşehir 2 - Alanyaspor 1
Süper Lig 2017-2018 8. haftasında M.Başakşehir ile Alanyaspor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 2-1 kazandı.
M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Joseph Attamah, Eljero Elia (65' Kerim Frei), Marcio Mossoro (81' İrfan Can Kahveci), Emre Belözoğlu (27' Gökhan İnler), Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Emmanuel Adebayor
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
Haberleri İstatistikleri
Alanyaspor: Remy Riou, Lamine Gassama, Fabrice N'sakala, Welinton Silva, Mamadou Fofana, Taha Yalçıner, Efecan Karaca (72' Giannis Maniatis), Junior Fernandes (72' Chisamba Lungu), Isaac Sackey (61' Serge Mbilla Etame), Emre Akbaba, Vagner Love
Teknik Direktör: Safet Susiç
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay, Emre Malok
Goller: DK 10: Emre Akbaba (Alanyaspor), DK 18: Emre Belözoğlu (M.Başakşehir), DK 56: Emmanuel Adebayor (M.Başakşehir)
Sarı Kartlar: DK 23: Emre Akbaba (Alanyaspor), DK 38: Junior Caiçara (M.Başakşehir), DK 60: Joseph Attamah (M.Başakşehir)
Fikstürü - Puan Durumu