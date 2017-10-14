Karacabey Birlik - Sultanbeyli Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KARACABEY BİRLİK - SULTANBEYLİ BEL. SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Karacabey Birlik - Sultanbeyli Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3.Lig 3.Grup 8. haftasında Karacabey Birlik ile Sultanbeyli Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Karacabey Birlik - Sultanbeyli Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Karacabey Birlik - Sultanbeyli Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 3.Grup 8. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Akdeniz yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Karacabey Birlik : Ömer Faruk Gümüş, İmam Almas, Yasin Tosun, Sedat Dursun, Batuhan Er, İlyas Yılmazer, Bünyamin Kasal, İlyas Akan, Ali Tokat, Yusuf Efil, Uğur Aktaş

Teknik Direktör: Selçuk Buğdaycı

Sultanbeyli Bel.: Hasan Kaya, Hakan Akbaş, Dursun Türk, Anıl Gir, Umut Eskiköy, Mehmet Ali Kıran, Fatih Dalgıç, Göksel Ergün, Gökhan Cingirt, Safa Ali Memnun, Serkan Silan

Teknik Direktör:

Hakem: Ali Akdeniz, Hasan Okan Baylan, Birkan Çanakcıoğlu, Ersan Şen

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