ALTAY - FETHİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Altay - Fethiyespor maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Beyaz Grup 8. haftasında Altay ile Fethiyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Adem Sarıtaş yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: İzmir Atatürk
Altay: Serkan Sözmen, Hayrullah Çelik, Murat Uluç, Ferhat Çulcuoğlu, Necdet Kaba, Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk, İbrahim Akın, Doğan Karakuş, İhsan Furkan Deniz, Atakan Rıdvan Çankaya
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
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Fethiyespor: Çağatay Çeken, Cemil Adıcan, Efe Karaoğlu, Onur Garip, Metin Sevinç, Umut Sözen, Cihan Şentürk, Hikmet Yiğit Yöney, Yiğit İsmail Gökoğlan, Emrullah Yıldırım, Ertuğrul Arslan
Teknik Direktör: Hüsnü Özkara
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Hakem: Adem Sarıtaş, H. Mehmet Ekmekyermez, İlker Ayten, Burak Özcan
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