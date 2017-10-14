Altay - Fethiyespor maç kadroları belli oldu...
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ALTAY - FETHİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Altay - Fethiyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 8. haftasında Altay ile Fethiyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Altay - Fethiyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 8. haftasında Altay ile Fethiyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Adem Sarıtaş yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: İzmir Atatürk

Altay: Serkan Sözmen, Hayrullah Çelik, Murat Uluç, Ferhat Çulcuoğlu, Necdet Kaba, Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk, İbrahim Akın, Doğan Karakuş, İhsan Furkan Deniz, Atakan Rıdvan Çankaya

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Fethiyespor: Çağatay Çeken, Cemil Adıcan, Efe Karaoğlu, Onur Garip, Metin Sevinç, Umut Sözen, Cihan Şentürk, Hikmet Yiğit Yöney, Yiğit İsmail Gökoğlan, Emrullah Yıldırım, Ertuğrul Arslan

Teknik Direktör: Hüsnü Özkara

Hakem: Adem Sarıtaş, H. Mehmet Ekmekyermez, İlker Ayten, Burak Özcan

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