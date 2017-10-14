Gazişehir Gaziantep FK - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - GİRESUNSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Gazişehir Gaziantep FK - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 8. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Gazişehir Gaziantep FK - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 18:00'da başlayacak Gazişehir Gaziantep FK - Giresunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 8. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Gazişehir Gaziantep FK: Pıerre Achılle Webo Kouamo, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Muhammet Reis, Yasin Palaz, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Ermın Zec, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Giresunspor: Panajotıs Dımıtrıadıs, Dmytro Korkıshko, Maurıce,junıor Dale, Boubacar Dıalıba Dıabang, Berkan Yıldırım, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Anıl Atağ, Çağlar Birinci, Fatih Atik, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Hakem: Abdulkadir Bitigen, Özgür Ertem, Mehmet Kağan Bingül, Erkan Özdamar

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