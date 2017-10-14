GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - GİRESUNSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Gazişehir Gaziantep FK - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:00'da başlayacak Gazişehir Gaziantep FK - Giresunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 8. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Gazişehir Gaziantep FK: Pıerre Achılle Webo Kouamo, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Muhammet Reis, Yasin Palaz, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Ermın Zec, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
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Giresunspor: Panajotıs Dımıtrıadıs, Dmytro Korkıshko, Maurıce,junıor Dale, Boubacar Dıalıba Dıabang, Berkan Yıldırım, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Anıl Atağ, Çağlar Birinci, Fatih Atik, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut
Teknik Direktör: Metin Diyadin
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Hakem: Abdulkadir Bitigen, Özgür Ertem, Mehmet Kağan Bingül, Erkan Özdamar
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