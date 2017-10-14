Çatalca Spor 1 - Dardanelspor 1
TFF 3.Lig 1.Grup 8. haftasında Çatalca Spor ile Dardanelspor Ziya Altınoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Çatalca Spor: Doğan Özcan, Mehmet Kahvecioğlu, Serkan Urgancı, Emre Özer, Eyüpcan Delibalta, Cengizhan Koç, Buğra Yetkin (82' Özgür Meriç Gayretli), Barış Dillioğlu, Sedat Debreli, Sinan Ayar (26' Sadık Arda Yılmaztürk), Onur Berber (70' Deniz Bağlan)
Teknik Direktör: Mehmet Çelik
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Dardanelspor: Cüneyt Çelik, Mustafa Vargel, Ahmet Topal, Serhat Yazgan, Ahmed Emir Tekçam, Nuri Fatih Aydın (46' Fatih Bozok), Sergen Piçinciol, Ahmet Yazar, Uğur Uğur, Yusuf Bayram, Fırat Aras (64' Hıdır Surme)
Teknik Direktör: Mustafa Meteertem
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erdem Temel, Faik Polat, Egemen Savran, Emre Bulut
Goller: DK 9: Sedat Debreli (Çatalca Spor), DK 75: Uğur Uğur (Dardanelspor)
Sarı Kartlar: DK 60: Eyüpcan Delibalta (Çatalca Spor), DK 61: Sedat Debreli (Çatalca Spor), DK 72: Mehmet Kahvecioğlu (Çatalca Spor), DK 76: Emre Özer (Çatalca Spor), DK 90: Yusuf Bayram (Dardanelspor)
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