SANCAKTEPE BEL. 1 - SARIYER 1

Sancaktepe Bel. 1 - Sarıyer 1
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 8. haftasında Sancaktepe Bel. ile Sarıyer Maltepe Hasan Polat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Sancaktepe Bel.: Mehmet Doğan, Erbay Eker, Feyyaz Alış (46' Yener Demirci), Bahadır Erol, Samet Akaydın, Melik Derin, Alaattin Hamza Ok, Caner Solmaz (75' Serhat Koruk), Selim Kayacı, Recep Burak Yılmaz, İlker Avşar
Teknik Direktör: Hikmet Sevim
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Sarıyer: Serdar Kulbilge, Fatih Kara, Sabutay Alper Bayülken, Ali Zorlu, Hüsnü Başkurt, Günay Şakar, Alim Harlak, Erkut Tekinsoy, Yaser Yıldız, Bertul Kocabaş, Kerem Çalışkan (78' Doğukan Emeksiz)
Teknik Direktör: Bahri Kaya
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cihan Aydın, Cankut Gönenç, Onur Tanrıverdi, Sait Tuzcu
Goller: DK 55: Günay Şakar (Sancaktepe Bel.), DK 60: Erkut Tekinsoy (Sarıyer)
Sarı Kartlar: DK 55: Serdar Kulbilge (Sarıyer), DK 63: Caner Solmaz (Sancaktepe Bel.), DK 83: Recep Burak Yılmaz (Sancaktepe Bel.)
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