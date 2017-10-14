Darıca G.Birliği 3 - Tire 1922 Spor 0
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DARICA G.BİRLİĞİ 3 - TİRE 1922 SPOR 0

Darıca G.Birliği 3 - Tire 1922 Spor 0

TFF 3.Lig 2.Grup 8. haftasında Darıca G.Birliği ile Tire 1922 Spor Darıca İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Darıca G.Birliği 3-0 kazandı.

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Darıca G.Birliği 3 - Tire 1922 Spor 0

TFF 3.Lig 2.Grup 8. haftasında Darıca G.Birliği ile Tire 1922 Spor Darıca İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Darıca G.Birliği 3-0 kazandı.

Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Yusuf Orhan, Alper Tursun, Mehmet Yeniler, Hayrullah Bilazer, Halil Çelik, Aziz Kızılgün (77' Alperen Doğan), Bünyamin Karataş, Doğancan Aynacı, Ömer Yalçın, Cafercan Aksu

Teknik Direktör: Gürses Kılıç

Tire 1922 Spor: Fatih Gülmez, Ufuk Arslan, Erdinç Karakaş, Hasan Akdemir, Cemal Şener, Ersin Aslantoğ, Furkan Tuşik, Mümin Talip Pazarlı, Gökhan Erdöl, Sefa Durmuş (82' Sergen Yakupçebioğlu), Orhan Kural (46' Mümin Aysever)

Teknik Direktör: Nihat Balan

Hakem: Ömer Şivka, Ahmet Yaşılak, Ozan Bekar, Özgür Sevinç

Goller: DK 45: Halil Çelik (Darıca G.Birliği), DK 62: Ömer Yalçın (Darıca G.Birliği), DK 84: Alperen Doğan (Darıca G.Birliği)

Sarı Kartlar: DK 27: Furkan Tuşik (Tire 1922 Spor), DK 42: Aziz Kızılgün (Darıca G.Birliği), DK 44: Hasan Akdemir (Tire 1922 Spor), DK 70: Ömer Yalçın (Darıca G.Birliği), DK 80: Sefa Durmuş (Tire 1922 Spor), DK 88: Cemal Şener (Tire 1922 Spor)

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